У Артёма Дзюбы 13 результативных действий в 10 матчах РПЛ за «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба совершил 13 результативных действий в 10 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

В матче 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (4:2) российский форвард отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна под занавес первого тайма. Для Дзюбы этот голевой пас стал пятым в 10 матчах Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

Кроме того, нападающий забил восемь голов, доведя таким образом счёт своих результативных действий до 13 в 10 играх внутреннего российского первенства. Чаще всего от Артёма Дзюбы в РПЛ страдало московское «Динамо» — бело-голубым 34-летний форвард забил 14 голов и отдал семь голевых передач в 29 матчах.

К «Локомотиву» Дзюба присоединился в феврале этого года на правах свободного агента.