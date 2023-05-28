В «Динамо» заявили, что Бувач останется спортивным директором клуба

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после матча с «Локомотивом» заверил, что Желько Бувач сохранит за собой пост спортивного директора клуба.
«Бувач продолжит работу. У него высокий кредит доверия. Когда объявим тренера? В промежуток между концом этого сезона и началом следующего. Николич главный фаворит? Объявим, узнаете», – передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал счёт 4:2 в пользу железнодорожников. «Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место.
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