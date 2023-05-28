Хосеп Гвардиола рассказал секрет своего успеха

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал секрет своего успеха.

«Знаете секрет моего тренерского успеха? «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити». Вот секрет успеха Пепа. Месси, Левандовски, Холанд, Агуэро. Я люблю свою маму, как и дедушку, но с ним я бы не выиграл Лигу чемпионов», — сказал Гвардиола в интервью Football Daily.

На данный момент «Манчестер Сити» претендует на то, чтобы выиграть все возможные трофеи в сезоне: они уже стали чемпионами в АПЛ, впереди два финала – Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 3 июня, и финал Лиги чемпионов с «Интером», он будет 10 июня.

На данный момент Гвардиола смог выиграть 50 трофеев в качестве главного тренера: 18 с «Барселоной», 11 с «Баварией» и 21 с «Манчестер Сити».