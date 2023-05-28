Президент Кипра посетит награждение «Ариса»

Президент Кипра Никос Христодулидис посетит награждение «Ариса», который впервые в истории выиграл местный чемпионат и будет представлять страну в квалификации Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию награждения и большой концерт можно посмотреть по следующим ссылкам:

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Напомним, сегодня, 28 мая, на следующий день после матча заключительного тура с АПОЭЛом, «Арис» организовал праздник на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле для всех желающих.

Помимо церемонии награждения «Ариса», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин (признан лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра), состоится концерт. Среди приглашённых звёзд Сакис Рувас, Danzel, Eva Simons, Oceana, группа Queenie.