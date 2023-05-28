В «Динамо» отреагировали на новость, что Яровинский станет главой селекции клуба

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи о назначении в клуб Олега Яровинского на должность главы селекционной службы.

«Писали про Яровинского в клубе? Наверное, писали. Мне ничего об этом не известно», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский станет главой селекционной службы московского «Динамо». На этом посту он должен был, согласно слухам, заменить Наримана Акавова.

До «Рубина», в котором 41-летний Яровинский провёл чуть более трёх лет, российский специалист работал в «Витессе» на должности ассистента главного тренера, «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов» и футбольном клубе «Москва».