«Ростов» — «Ахмат»: грозненцы отыграли один мяч

Сегодня, 28 мая, в матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает грозненский «Ахмат». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 19:00 мск.
Грозненцы отыграли один мяч усилиями форварда Гамида Агаларова на 32-й минуте.
Ранее, на шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов». Отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль. Хозяева впереди — 2:1.
Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. На гол Мохамеда Конате ростовчане ответили точными ударами Николая Комличенко и Александра Сильянова.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.
- 28 мая 2023
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