«Ростов» — «Ахмат»: гости сравняли счёт, отыграв два мяча за восемь минут

Сегодня, 28 мая, в матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает грозненский «Ахмат». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 19:00 мск.

Грозненцы сравняли счёт, отыграв два мяча за девять минут. В составе грозненцев отличились форвард Гамид Агаларов на 32-й и хавбек Владислав Карапузов на 40-й минуте.

Ранее, на шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов». Отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль. На данный момент на табло ничья — 2:2.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. На гол Мохамеда Конате ростовчане ответили точными ударами Николая Комличенко и Александра Сильянова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.