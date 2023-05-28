Смолов: матч с «Локо» — особенный? Скорее да, чем нет. Я провёл классное время в клубе

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о противостоянии бело-голубых и «Локомотива» в матче 29-го тура чемпионата России (2:4).
«Эмоции от общения с журналистами у меня самые положительные. Матч с «Локо» — особенный? Наверное, скорее да, чем нет. Со многими ребятами до сих пор близко общаюсь, у меня только тёплые воспоминания об этом времени. Я провёл классное время в «Локомотиве». Поздравляю их с победой, они заслуженно победили сегодня! У них сейчас хорошие футболисты, которые находятся в форме. У них присутствует отличное взаимопонимание друг с другом», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В данную минуту «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков после 29 проведённых матчей.
- 28 мая 2023
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