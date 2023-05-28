Смолов: на поле было видно, что недопонимание между Йокановичем и игроками «Динамо» есть
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался насчёт работы с бывшим главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.
«Лещук сказал, что не понимали Йокановича? Это слова Игоря. Не хочется после увольнения говорить какие-то слова в адрес бывшего тренера. Наверное, недопонимание было с обеих сторон.
Возможно, ему просто непривычно работать с молодыми игроками. Думаю, на поле было видно, что недопонимание между нами присутствует, не было каких-то командных действий», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Возглавил «Динамо» Йоканович летом 2022 года, 14 мая 2023 года руководство бело-голубых отправило сербского специалиста в отставку после домашнего поражения (0:3) от «Ахмата».
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