Фёдор Смолов: по ощущениям, с зимних сборов «Динамо» катилось вниз по наклонной

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался на тему неудачных результатов команды в весенней части сезона, приведших к отставке Славиши Йокановича.
«Надо отдать должное Павлу Алексеевичу (Алпатову. — Прим. «Чемпионата»). Мы действительно все его поддерживаем. По моим ощущениям, с зимних сборов наша команда катилась вниз по наклонной. А сейчас за такой маленький период времени ему удалось встряхнуть всю команду. Да, мы проиграли в дерби, но при этом равнодушных не было сегодня. Думаю, что сегодня все сыграли хорошо», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал счёт 4:2 в пользу железнодорожников.
«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место.
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