Фёдор Смолов объяснил, почему зимой отказался переходить в турецкую команду

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, почему зимой отказался от перехода в турецкий клуб.

«Неправда. Не было переговоров с «Динамо». Я не знаю, как бы клуб себя повёл, потому что у меня действующий контракт. Предложение было — я отказался. Но не факт, что всё бы срослось, даже если бы я сказал да.

Что касается своего отказа, то я поговорил с Сашей Епуряну, поговорил с ребятами, которые были в Турции. Поспрашивал об условиях в клубе. Тренер «Истанбула» часто звонил. Мы с ним знакомы ещё со времён, когда он был временным генеральным директором «Фенербахче» — он меня тоже звал в то время.

Это было зимой, случились природные катаклизмы. Возможно, это покажется странным, но энергетически что-то мне подсказало, что это не самый лучший для меня вариант. Мне действительно комфортно в «Динамо» — это классная команда.

Мы закончили летнюю и осеннюю часть на четвёртом месте, да и играли классно. Присутствует ли желание уехать? Если быть реалистом в моём случае, то это маловероятно. Нужно понимать, какие чемпионаты и потенциальные предложения. Скорее всего, это Турция.

Но из-за того, что с «Галатасараем» и «Истанбулом» не получилось, так как я отказался, вряд ли последуют предложения от такого уровня команд. Скорее всего, будут какие-то середняки — тут уже нужно думать. Но я ещё раз скажу, что «Динамо» — это классный проект: тут созданы все условия», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.