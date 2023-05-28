Смолов: судьи в РПЛ будут работать лучше, если не визжать и не вызывать их на полиграф

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался на тему судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Есть ощущение, что судейство ухудшилось. Очень много пауз, рваный ритм, игру прерывают на пустом месте. Судьи в РПЛ будут работать лучше, если снизить градус давления, не визжать и не вызывать их на полиграф. В Европе на VAR уходит 10 секунд, а у нас на каждом угловом», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 2:4. В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед и после перерыва. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти.

«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» располагается на девятой строчке, набрав 42 очка.