Женская команда «Баварии» оформила чемпионство, победив 11:1 на глазах у мужского состава

Женская команда «Баварии» оформила чемпионство в Бундеслиге, победив в матче с «Потсдамом». Поддержать футболисток приехали игроки мужской «Баварии», которые днём ранее тоже стали чемпионами немецкой лиги. Матч завершился с феноменальным счётом 11:1 в пользу женской «Баварии».
«Потсдам» же оказался на самом последнем месте в лиге. Они проиграли уже в шести матчах подряд.
Среди отличившихся в матче стоит выделить Саки Кумагаи из состава «Баварии» — ей удалось оформить хет-трик, Леу Шуллер и Йовану Дамнянович — обе забили по два гола за матч. Единственной футболисткой из «Потсдама», забившей в ворота «Баварии», оказалась Виктория Швальм.
Это уже пятое чемпионство для женской «Баварии». Их ближайший преследователь, «Вольфсбург», отстал на два очка.
- 28 мая 2023
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