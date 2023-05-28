«Лестер» покинул АПЛ впервые за 19 лет. «Лидс» также вылетел в Чемпионшип

Завершились три матча заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. «Эвертон» на домашнем стадионе одолел «Борнмут» с минимальным счётом благодаря голу Абдулайе Дукуре — 1:0. «Ириски» спасли себя от вылета в Чемпионшип.
«Лестер» оказался сильнее «Вест Хэма» (2:1). На голы Харви Барнса и Ваута Фаса точным ударом ответил хавбек «молотобойцев» Пабло Форнальс. Таким образом, «лисы» добыли 34 очка в текущем сезоне АПЛ. Это не помогло команде опередить «Эвертон», набравший 36 очков.
«Лисы» покинули АПЛ впервые за 19 лет. В сезоне-2003/2004 команда также покидала элитный дивизион. После возвращения в АПЛ в 2014 году «Лестер» ни разу не вылетал в Чемпионшип. Команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно выигрывала чемпионат Англии в сезоне-2015/2016.
«Лидс», разгромно проигравший дома «Тоттенхэму» со счётом 1:4, также вылетел в Чемпионшип. Команда набрала 31 очко и отстала от спасительного, 17-го места на пять очков. Напомним, «Лидс» выступал в АПЛ на протяжении трёх сезонов (с 2020 года).
- 28 мая 2023
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