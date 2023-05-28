Александр Хаджи: я бы давно выгнал Николсона из «Спартака». Все нервы вымотал

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи резко раскритиковал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона в этом сезоне.

«Спартак» самолично отдаёт второе место? Всё может вернуться в последнем туре. Возможно, повторится такая же история: например, ЦСКА проиграет «Ростову». Правда, в таком случае у команды Карпина появится возможность обогнать «Спартак». Не хотелось бы этого.

В конце игры с «Пари НН» был чистой воды навал, но забивать было некому. Николсона я бы давно выгнал из команды: два момента не реализовал — как так можно? Зачем ты животом бьёшь, зачем пяткой? Проще надо играть. Футбол — простая игра: получил, отдал, открылся. Там пустые ворота — надо забивать. Зачем играть пяткой? И ещё грудью — головой бей! Все нервы вымотал.

Игра закончилась: и ругать не хочется, и хвалить не за что. Просто обидно: «Спартак» сильнее и должен был выигрывать у «Пари НН». Тем более надо было. Но этим футбол и интересен — болельщики любят его за непредсказуемость», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.