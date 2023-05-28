Видеообзор матча «Динамо» — «Локомотив»

Сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Финальный свисток Романа Сафьяна зафиксировал счёт 4:2 в пользу железнодорожников.
Первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Главные события первой половины игры произошли перед свистком на перерыв. Сначала на 38-й минуте Фёдор Смолов не реализовал пенальти за игру рукой Артёма Дзюбы в своей штрафной, пробив рядом со штангой. На первой компенсированной минуте полузащитник Наир Тикнизян воспользовался скидкой Дзюбы, чтобы открыть счёт. Спустя три минуты арбитр Роман Сафьян назначил ещё один пенальти в ворота Ильи Лантратова, и на этот раз Смолов был точен.
Размен голами продолжился и после перерыва. В начале второго тайма Саба Сазонов впервые в матче вывел хозяев вперёд, сыграв головой после навеса с фланга. Преимущество динамовцев продержалось до 63-й минуты, когда отличился Максим Глушенков. На 77-й минуте дальний удар защитника «Локомотива» Максима Ненахова позволил железнодорожникам снова повести в счёте. На 88-й минуте гости разыграли результативную комбинацию, на острие атаки оказался Вильсон Изидор.
«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» не проигрывает в чемпионате России уже на протяжении семи матчей. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 42 очка.
- 28 мая 2023
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