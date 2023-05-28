«Ростов» — «Ахмат»: хозяева вышли вперёд после удаления футболиста грозненской команды

Сегодня, 28 мая, в матче предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимает грозненский «Ахмат». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начался в 19:00 мск.
На 69-й минуте с поля был удалён хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев. Спустя четыре минуты после этого ростовчане снова вышли вперёд благодаря голу Данилы Прохина — 3:2.
Ранее, на шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов». Отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль.
Позже грозненцы сравняли счёт, отыграв два мяча за девять минут. В составе грозненцев отличались форвард Гамид Агаларов на 32-й и хавбек Владислав Карапузов на 40-й минуте.
Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. На гол Мохамеда Конате ростовчане ответили точными ударами Николая Комличенко и Александра Сильянова.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 28 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.
- 28 мая 2023
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