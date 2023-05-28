Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» одолел «Ахмат» в матче с пятью забитыми голами

«Ростов» одолел «Ахмат» в матче с пятью забитыми голами
Комментарии

Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов». Отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль.

Позже грозненцы сравняли счёт, отыграв два мяча за девять минут. В составе грозненцев отличились форвард Гамид Агаларов на 32-й и хавбек Владислав Карапузов на 40-й минуте.

На 69-й минуте с поля был удалён хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев. Спустя четыре минуты после этого ростовчане снова вышли вперёд благодаря голу Данилы Прохина. Матч так и завершился — 3:2.

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.

МИР Российская Премьер-лига. 29-й тур
28 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Голенков – 6'   2:0 Голенков – 11'   2:1 Агаларов – 32'   2:2 Карапузов – 40'   3:2 Прохин – 73'
Удаления: нет / Тимофеев – 69'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023