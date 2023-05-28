«Ростов» одолел «Ахмат» в матче с пятью забитыми голами

Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов». Отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль.

Позже грозненцы сравняли счёт, отыграв два мяча за девять минут. В составе грозненцев отличились форвард Гамид Агаларов на 32-й и хавбек Владислав Карапузов на 40-й минуте.

На 69-й минуте с поля был удалён хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев. Спустя четыре минуты после этого ростовчане снова вышли вперёд благодаря голу Данилы Прохина. Матч так и завершился — 3:2.

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.