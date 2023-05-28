Ярославу Ракицкому разбили бровь во время массовой драки в матче УПЛ

Защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий оказался участником массовой драки футболистов по ходу матча украинской Премьер-лиги с «Днепром-1», завершившегося со счётом 3:0 в пользу «горняков».

Драка завязалась в самом конце матча, на второй добавленной минуте основного времени. Причиной для столкновения стала грубая игра Егора Назарина, сбившего бразильского легионера днепрян Пеглоу.

Конфликт двух игроков вскоре обрёл более серьёзные масштабы и перерос во всеобщую стычку игроков. Одним из активных участников драки оказался защитник «Шахтёра» Ярослав Ракицкий, который в результате получил рассечение в области брови.

Победив в этом матче, «Шахтёр» оформил для себя чемпионство в УПЛ.

За свою карьеру Ракицкий успел поиграть в петербургском «Зените».