Ярослав Ракицкий сыграл на позиции вратаря в матче УПЛ
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Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий встал на ворота после удаления голкипера Анатолия Трубина в матче с «Днепром-1», который завершился победой «горняков» 3:0.
Защитник получил вратарскую экипировку в виде свитера второго голкипера «Шахтёра» и перчаток.
Вратарь «горняков» был удалён в ходе массовой драки, возникшей между игроками обеих команд. Так как стычка произошла уже в конце матча, когда все доступные замены со стороны «Шахтёра» были сделаны, вывести на поле нового вратаря было невозможно. Именно поэтому Ракицкому пришлось взять защиту ворот на себя.
Напомним, в этом же матче Ракицкий стал участником драки, в ходе которой получил рассечение в районе брови.
С 2019 по 2022 год Ярослав играл в составе петербургского «Зенита».
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