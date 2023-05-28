Ярослав Ракицкий сыграл на позиции вратаря в матче УПЛ

Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий встал на ворота после удаления голкипера Анатолия Трубина в матче с «Днепром-1», который завершился победой «горняков» 3:0.

Защитник получил вратарскую экипировку в виде свитера второго голкипера «Шахтёра» и перчаток.

Вратарь «горняков» был удалён в ходе массовой драки, возникшей между игроками обеих команд. Так как стычка произошла уже в конце матча, когда все доступные замены со стороны «Шахтёра» были сделаны, вывести на поле нового вратаря было невозможно. Именно поэтому Ракицкому пришлось взять защиту ворот на себя.

Напомним, в этом же матче Ракицкий стал участником драки, в ходе которой получил рассечение в районе брови.

С 2019 по 2022 год Ярослав играл в составе петербургского «Зенита».