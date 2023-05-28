Джака забил девять голов в АПЛ. Никогда ранее он не забивал больше четырёх за один сезон

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака забил девять мячей в рамках английской Премьер-лиги в сезоне-2022/23. Для него это рекорд — ранее он никогда не забивал столько в течение одного сезона в АПЛ.
В матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» встречался с «Вулверхэмптоном». Команда Микеля Артеты одержала уверенную победу со счётом 5:0. Дубль оформил Гранит Джака. Для швейцарского полузащитника эти голы стали восьмым и девятым в рамках внутреннего английского первенства.
Никогда ранее он не забивал больше четырёх мячей в АПЛ в течение одного сезона. Кроме того, дубль в ворота «Вулверхэмптона» стал для него первым за «Арсенал». Оформил он его в своём 297-м матче за лондонский клуб.
Ранее сообщилось, что Гранит Джака этим летом покинет «Арсенал» и перейдёт в немецкий «Байер».
- 28 мая 2023
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