«Хайденхайм» вышел в Бундеслигу впервые за 112 лет благодаря голу на 90+9-й минуте

В матче 34-го тура второй лиги Германии по футболу «Хайденхайм» на выезде в драматичном противостоянии обыграл «Ян» Регенсбург со счётом 3:2. Таким образом, команда впервые в своей истории вышла в Бундеслигу.

«Хайденхайм» никогда раньше не играл в сильнейшем немецком футбольном дивизионе. Команда была основана в 1911 году, а спортивный клуб, при котором её создали — в 1846 году.

Примечательно, что «Хайденхайму» для выхода в Бундеслигу нужна была победа в последнем туре. Команда по ходу игры уступала со счётом 0:2. На 58-й минуте «Хайденхайму» удалось отыграть один мяч, однако этого было мало. Матч постепенно близился к завершению, когда на 90+3-й и на 90+9-й минутах футболисты «Хайденхайма» сумели забить два гола и вырвать победу — 3:2.

Таким образом, команда набрала 67 очков и выиграла вторую лигу, обойдя «Дармштадт» по дополнительным показателям. «Гамбургу», занявшему третье место, предстоит сыграть в стыковых матчах со «Штутгартом».