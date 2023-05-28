Игрок «Аякса» Стивен Бергёйс напал на болельщика «Твенте»

Полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов Стивен Бергёйс напал на болельщика «Твенте» после матча 34-го тура нидерландской Эредивизии, который завершился поражением столичной команды со счётом 1:3.

На видео, которое быстро стало вирусным в интернете, не видно достиг ли цели резкий удар Бергёйса. Представители «Аякса» утверждают, что его постоянно оскорбляли, пока игроки раздавали автографы детям. Он также несколько раз предупреждал человека, прежде попытался нанести удар.

По информации нидерландского издания Ad, которое ссылается на анонимного свидетеля, болельщик назвал другого игрока «Аякса», Брайана Бробби, «черным язвой» перед ударом Бергёйса.

После удара охранник «Аякса» сразу же увёл Бергёйса в клубный автобус. «Аякс» пока воздерживается от комментариев, в клубе хотят сначала выяснить подробности инцидента.