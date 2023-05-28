Галактионов высказался о роли Артёма Дзюбы в команде

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о пользе, которую извлекает из наличия в составе нападающего Артёма Дзюбы.

«Сегодня будто выглядели намного сильнее, чем в прошлом туре с «Факелом» из-за Дзюбы? Мы были сегодня сильнее не «будто». Я уже говорил о том, что наличие в составе и в команде такого игрока с топ-качествами добавляет вариативности в определённых эпизодах. Когда у тебя более лёгкие, быстрые футболисты — это одна структура игры, когда габаритный, мощный игрок, тем более обладающий таким опытом и мастерством, — это разные вариации. Он делает очень много полезного для команды, добавляя разнообразия атакующим взаимодействиям», – приводит слова Галактионова клубная пресс-служба.

Напомним, сегодня на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» уступило «Локомотиву» со счётом 2:4. В составе хозяев отличились Фёдор Смолов (с пенальти) и Саба Сазонов, забившие по голу перед и после перерыва. За гостей забивали Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. На 38-й минуте Смолов не реализовал пенальти.

«Динамо» набрало 45 очков после 29 туров и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Локомотив» располагается на девятой строчке, набрав 42 очка.