Валерий Гладилин: Абаскалю не удалось добиться от футболистов «Спартака» поставленной игры

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин считает, что игрокам красно-белых не хватает класса, чтобы играть с максимальной отдачей на постоянной основе.
«Пари НН» добился результата, который их устраивает. «Спартак» сыграл очень невзрачно. Команда не показала той игры, которой от неё ожидали. У меня было предчувствие, что сегодня «Спартак» должен был очень убедительно победить.
Но с такой самоотдачей, с которой команда вышла играть против «Пари НН»… Выиграть было очень сложно. Поэтому, как мне кажется, результат закономерен. Надо побеждать в таких матчах, чтобы выигрывать серебряные медали.
Абаскалю не удалось добиться от футболистов «Спартака» поставленной игры. Мне кажется, не было ни одного матча в РПЛ, где «Спартак» явно переигрывал бы соперника. Результата не будет, как только у команды пропадает самоотдача.
Недавний пример — Кубок России: команда-середнячок ФНЛ обыграла «Спартак». Игрокам Абаскаля не хватает класса, чтобы играть с максимальной самоотдачей.
«Спартак» ещё не подарил второе место ЦСКА. У обеих команд впереди непростые игры. Конечно, «Спартаку» надо выигрывать самому и не надеяться на других. Интрига за второе место РПЛ будет жива до последней минуты последнего тура», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 28 мая 2023
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:03
-
21:03
-
21:00
-
20:58