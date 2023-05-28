Валерий Гладилин: Абаскалю не удалось добиться от футболистов «Спартака» поставленной игры

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин считает, что игрокам красно-белых не хватает класса, чтобы играть с максимальной отдачей на постоянной основе.

«Пари НН» добился результата, который их устраивает. «Спартак» сыграл очень невзрачно. Команда не показала той игры, которой от неё ожидали. У меня было предчувствие, что сегодня «Спартак» должен был очень убедительно победить.

Но с такой самоотдачей, с которой команда вышла играть против «Пари НН»… Выиграть было очень сложно. Поэтому, как мне кажется, результат закономерен. Надо побеждать в таких матчах, чтобы выигрывать серебряные медали.

Абаскалю не удалось добиться от футболистов «Спартака» поставленной игры. Мне кажется, не было ни одного матча в РПЛ, где «Спартак» явно переигрывал бы соперника. Результата не будет, как только у команды пропадает самоотдача.

Недавний пример — Кубок России: команда-середнячок ФНЛ обыграла «Спартак». Игрокам Абаскаля не хватает класса, чтобы играть с максимальной самоотдачей.

«Спартак» ещё не подарил второе место ЦСКА. У обеих команд впереди непростые игры. Конечно, «Спартаку» надо выигрывать самому и не надеяться на других. Интрига за второе место РПЛ будет жива до последней минуты последнего тура», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.