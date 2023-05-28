Галактионов: конец сезона, но мы бежим, ребята двигаются, успевают везде — это приятно

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, за счёт чего его команде удалось прибавить во втором тайме.

«Ставка на второй тайм? Ставка была сделана на то, что группа игроков, которые выходят на замену, должна усилить игру. Это, в принципе, и происходит уже не в первый раз. Мы делаем правильные вещи с точки зрения стратегии игры. Что касается второго тайма, то уровень готовности у нас достаточно неплохой. Конец сезона, но мы бежим, ребята двигаются, успевают в определённых моментах — и в атаке, и в обороне. Это достаточно приятно.

Максим Глушенков, как и Сергей Пиняев, появился только во втором тайме. Определённая группа игроков начинает игру, это могут быть разные вариации. А другая группа футболистов выходит по ходу матча и усиливает игру команды. Когда мы анализируем игру соперника, мы понимаем, на что надо надавить, как действовать по ходу матча, какие предполагаемые замены надо делать. Это работа тренерского штаба», – приводит слова Галактионова клубная пресс-служба.