Лэмпард — об 1:1 с «Ньюкаслом»: «Челси» должен был выигрывать. Мы делали то, что нужно

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:1).
«Думаю, мы должны были выигрывать. Дома мы играли так, как и подобает «Челси»: создавали больше моментов, действовали более уверенно. «Ньюкасл» тоже создавал моменты, у них хорошая команда. Против них нужно играть осторожно, поскольку игроки «Ньюкасла» быстро убегают в контратаки.
Было приятно попрощаться с фанатами, я по-настоящему ценю их. Болельщики «Челси» понимают, в каком тяжёлом положении мы были, когда я пришёл сюда. Мы не добились желаемых результатов в этом сезоне, это правда, но что есть – то есть.
Я не слишком сильно предаюсь ностальгии, у меня с клубом прекрасная связь, и я ещё не раз вернусь сюда. Я точно сделаю перерыв, работа была довольно интенсивной. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует покидающего пост рулевого «Челси» Фрэнка Лэмпарда BBC.
- 28 мая 2023
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