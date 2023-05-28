Макарчук сделал выбор между ЦСКА и «Краснодаром»

Защитник «Сочи» Артём Макарчук может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Заинтересованность в его услугах проявляют «Краснодар» и московский ЦСКА. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениями источника, 27-летний российский футболист «Сочи» склоняется к переходу в столичный клуб. Защитник хочет снова поработать под руководством Владимира Федотова.

Артём играет за сочинский коллектив с февраля 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Его трансферный ценник составляет € 2,5 млн.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Макарчук провёл 28 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач. «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.