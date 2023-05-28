Гуренко объяснил, благодаря чему «Локомотив» смог обыграть «Динамо» в чемпионате России

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко подвёл итог матча 29-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники обыграли «Динамо» со счётом 4:2.

«Мне кажется, в первом тайме была обоюдная игра. Я бы не сказал, что «Динамо» выглядело сильнее, я бы сказал, что было два одинаковых тайма. Те замены, которые провёл Галактионов, плюс Дзюба на острие — это и сработало. Подобное говорит о том, что у «Локомотива» качественная скамейка запасных», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

«Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. В последнем туре сезона-2022/2023 команда дома сыграет с «Торпедо».

«Динамо» занимает седьмую строчку, имея в активе 45 очков. В заключительном туре бело-голубые встретятся с «Оренбургом» на выезде.