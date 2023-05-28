«Ростов» продлил контракт с Глебовым до 2028 года – источник

«Ростов» продлил договор с полузащитником команды Данилом Глебовым. Срок нового контракта действует до 2028 года, сообщает РБ Спорт.
Срок действия прежнего контракта истекал в июне 2024 года.
23-летний хавбек перешёл в «Ростов» в январе 2019 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Глебов провёл 28 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативных передачи. Также в активе футболисты шесть матчей за сборную России. После 29 туров «Ростов» занимает четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды 53 очка.
Ранее появилась информация, что в услугах Глебова заинтересован московский «Спартак», который, по слухам, готов заплатить за футболиста не более € 6–7 млн. В свою очередь, дончане не готовы отпускать игрока за сумму менее € 10 млн.
- 28 мая 2023
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