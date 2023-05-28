Клопп — о ничьей с «Саутгемптоном»: сумасшедшая игра! Даже чересчур, как мне кажется

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 38-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (4:4).
«Сумасшедшая игра, даже чересчур, на мой взгляд. Начало получилось хорошим, концовка — великолепной, но того, что мы показали в середине игры, было недостаточно, вот и всё. Мы дали «Саутгемптону» шанс. Мы открыли перед ним дверь, и он был готов.
Игроки соперника хотели насладиться последним матчем в Премьер-лиге, и мы дали им такую возможность. Мы сами создали для «Саутгемптона» четыре гола. Но мне очень понравилось, что мы отыгрались после 2:4. Парни сегодня были по-настоящему вовлечёнными в игру.
4:4, восемь голов – это хорошее зрелище для людей. Мне же это понравилось не так сильно. Когда мы правильно играем, мы действительно хороши. Если кто-то захочет поговорить о нас в течение следующих шести недель, то я этого уже не услышу», — приводит слова Клоппа BBC.
- 28 мая 2023
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