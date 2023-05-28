«Барселона» повторила рекорд Ла Лиги по количеству сухих матчей в сезоне

Разгромив «Мальорку» со счётом 3:0 в матче 37-го тура испанской Ла Лиги, «Барселона» в 26-й раз сыграла «на ноль» с начала чемпионата. Таким образом, команда Хави повторила рекорд, установленный «Депортиво» в сезоне-1993/1994 (26).
В заключительном туре чемпионата Испании сине-гранатовые могут установить абсолютный рекорд, если не пропустят ни одного мяча в гостях от «Сельты». Игра запланирована на 4 июня.
Что касается матча с «Мальоркой», то результат в первом тайме сделал Ансу Фати, оформивший дубль. На первой минуте ему ассистировал Гави, на 24-й голевым пасом отметился Роберт Левандовски. Закрепил преимущество хозяев «Спотифай Камп Ноу» после перерыва Гави, откликнувшийся на передачу Усмана Дембеле. С 14-й минуты гости играли вдесятером после удаления Амата Ндиайе.
«Барселона» досрочно завоевала чемпионский титул в Испании. Сейчас в активе команды 88 очков в 37 играх.
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