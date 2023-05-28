«Милан» на выезде минимально обыграл «Ювентус»

Завершился матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Милан» на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч закончился минимальной победой «Милана» со счётом 1:0.
Единственным голом отметился форвард «Милана» Оливье Жиру на 40-й минуте. Француз отличился с передачи Давиде Калабрии.
Матч команд в первом круге завершился уверенной победой «Милана» в домашней игре со счётом 2:0. Голами в составе «россонери» отметились Фикайо Томори и Браим Диас.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 37 матчах. «Ювентус» находится на седьмом месте, у подопечных Массимилиано Аллегри 59 очков в активе. Лидирует «Наполи», набравший 87 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.
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