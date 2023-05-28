«Милан» в третий раз подряд пробился в Лигу чемпионов по итогам сезона Серии А

Завершился матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Милан». «Россонери» одолели соперника с минимальным счётом — 1:0. Таким образом, команда в третий раз подряд пробилась в Лигу чемпионов по итогам сезона Серии А.
Единственным голом в матче с «Юве» отметился форвард «Милана» Оливье Жиру на 40-й минуте. Француз отличился с передачи Давиде Калабрии.
«Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 37 матчах. Подопечные Стефано Пиоли опережают «Аталанту», идущую пятой, на шесть очков за тур до конца чемпионата. Таким образом, «россонери» обеспечили себе место в Лиге чемпионов — 2023/2024.
В текущем розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира «Милану» удалось добраться до полуфинала, в котором команда уступила своему извечному сопернику — «Интеру» (0:3 по сумме двух матчей).
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