«Факел» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

Сегодня, 28 мая, прошёл матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1.

На 12-й минуте полузащитник «Факела» Андрей Мендель вывел хозяев вперёд, голевой пас ему отдал Роман Акбашев. На 57-й минуте «Факел» удвоил преимущество. Гол забил полузащитник Роман Акбашев. На 75-й минуте игры «Крылья Советов» один гол отыграли усилиями Николая Рассказова. 25-летний защитник откликнулся на передачу Бенхамина Гарре и головой вколотил мяч в сетку ворот.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Факел» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 30 очков. «Крылья Советов» опустились на 13-е место с 29 очками.