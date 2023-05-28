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Видеообзор матча «Ростов» — «Ахмат»

Видеообзор матча «Ростов» — «Ахмат»
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Завершился матч предпоследнего, 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» переиграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт в матче открыл «Ростов». Отличился форвард команды Егор Голенков. Спустя всего шесть минут нападающий ростовчан оформил дубль. Позже грозненцы сравняли счёт, отыграв два мяча за девять минут. Отличились форвард Гамид Агаларов на 32-й минуте и хавбек Владислав Карапузов на 40-й минуте.
На 69-й минуте с поля был удалён хавбек «Ахмата» Артём Тимофеев. Спустя четыре минуты после этого ростовчане снова вышли вперёд благодаря голу Данилы Прохина. Матч так и завершился — 3:2.

«Ростов» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 53 очка в 29 матчах. «Ахмат» находится на соседнем, пятом месте с 49 очками. Лидирует «Зенит», набравший 67 очков и обеспечивший себе чемпионский титул.

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