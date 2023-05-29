Мбаппе опередил Месси, Фофана, Опенда и Дэвида в борьбе за звание лучшего игрока Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил приз лучшему игроку чемпионата Франции от профсоюза футболистов и тренеров (UNFP) в четвёртый раз в карьере. Это рекордное достижение в истории вручения награды.

Конкуренцию Мбаппе составили его партнёр по клубу Лионель Месси, игроки «Ланса», добывшего серебряные медали, Луа Опенда и Секо Фофана, а также нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.

В текущем сезоне Мбаппе забил 28 голов и отдал пять голевых передач в 33 матчах Лиги 1. Он лидирует в рейтинге бомбардиров турнира, на один точный удар опережая форварда «Лиона» Александра Ляказетта (27).

Лучшим вратарём сезона признан страж ворот «Ланса» Брис Самба, опередивший Джанлуиджи Доннарумму. Лучшим тренером назван Франк Эз, под руководством которого «Ланс» вернулся в групповой раунд Лиги чемпионов после долгого перерыва.