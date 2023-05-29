Месси не принял участия в церемонии награждения UNFP Trophees, улетев в Барселону

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пропустил церемонию награждения по итогам сезона, которую вчера, 28 мая, проводил профсоюз футболистов и тренеров Франции (UNFP Trophees). Аргентинец, являвшийся конкурентом партнёра по команде Килиана Мбаппе в номинации «Лучший игрок», отправился в Барселону, чтобы посетить концерт группы Coldplay, сообщает RMC.

Отметим также, что представители «ПСЖ» воздержались от общения с прессой и радостных эмоций по случаю награждения из-за ситуации, произошедшей утром 28 мая с голкипером команды Серхио Рико. Вратарь получил серьёзную травму, упав с лошади, и находится в тяжёлом состоянии.

Что касается награды, то приз завоевал Мбаппе, опередивший в этой номинации, помимо Месси, игроков «Ланса» Луа Опенда и Секо Фофана, а также канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.