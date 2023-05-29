Президент «Наполи»: Спаллетти покинет команду в конце сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что наставник команды Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера по окончании сезона.

«Да, Спаллетти сказал мне, что предпочёл бы взять годовой творческий отпуск. Мог ли я ему отказать? Он многое дал нашему клубу. Я благодарен ему за работу.

Он пришёл ко мне и сказал, что отдал все свои силы, что круг замкнулся», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Последним матчем «партенопейцев» при Спаллетти станет игра 38-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» в воскресенье, 4 июня. Напомним, «Наполи» под руководством 64-летнего наставника завоевал Скудетто впервые за 33 года. В текущем сезоне команда также сумела дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Спаллетти может покинуть неаполитанский клуб из-за ухудшения отношений с президентом клуба.