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Полузащитник «Аякса» Бергёйс прокомментировал инцидент с болельщиком

Полузащитник «Аякса» Бергёйс прокомментировал инцидент с болельщиком
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Полузащитник «Аякса» Стивен Бергёйс сообщил, что сожалеет о своей реакции на фразу болельщика «Твенте», сказанную ему возле клубного автобуса.

«Я сожалею о своём поступке, я не должен был этого делать. После каждой выездной игры мы получаем массу комплиментов в свой адрес возле автобуса и находим время раздать автографы желающим их получить болельщикам.

Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать всё, что угодно. Моя реакция не решила проблему, я это тоже понимаю. Это был неправильный поступок для образцового игрока «Аякса», — цитирует заявление Бергёйса издание De Telegraaf.

Напомним, что Стивен Бергёйс напал на болельщика «Твенте» после матча 34-го тура нидерландской Эредивизии, который завершился поражением амстердамцев со счётом 1:3. Как сообщало нидерландское издание Ad, болельщик назвал другого игрока «Аякса», Брайана Бробби, «чёрной язвой» перед ударом Бергёйса.

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