Полузащитник «Аякса» Бергёйс прокомментировал инцидент с болельщиком

Полузащитник «Аякса» Стивен Бергёйс сообщил, что сожалеет о своей реакции на фразу болельщика «Твенте», сказанную ему возле клубного автобуса.
«Я сожалею о своём поступке, я не должен был этого делать. После каждой выездной игры мы получаем массу комплиментов в свой адрес возле автобуса и находим время раздать автографы желающим их получить болельщикам.
Я уже привык к этому, но люди думают, что могут кричать всё, что угодно. Моя реакция не решила проблему, я это тоже понимаю. Это был неправильный поступок для образцового игрока «Аякса», — цитирует заявление Бергёйса издание De Telegraaf.
Напомним, что Стивен Бергёйс напал на болельщика «Твенте» после матча 34-го тура нидерландской Эредивизии, который завершился поражением амстердамцев со счётом 1:3. Как сообщало нидерландское издание Ad, болельщик назвал другого игрока «Аякса», Брайана Бробби, «чёрной язвой» перед ударом Бергёйса.
- 29 мая 2023
-
00:50
-
00:42
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:06
-
00:05
-
00:03
-
00:03
-
00:03
- 28 мая 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:30
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:12
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:36
-
22:29
-
22:28
-
22:20
-
22:19