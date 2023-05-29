Пиоли: «Милану» нужно усилиться, чтобы добиться успеха в Серии А и Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после гостевой победы над «Ювентусом» (1:0) и выхода своей команды в Лигу чемпионов высказался о необходимых трансферах для сохранения конкурентоспособности.
«В Лиге чемпионов мы выступили на порядок лучше, чем от нас ожидали. Однако нельзя сказать подобного о результатах в чемпионате. Впервые за долгое время нам пришлось вести борьбу сразу в двух больших турнирах. Не секрет, что нам чего-то не хватало. Например, основного голкипера, который был травмирован на протяжении пяти месяцев (Мик Меньян не играл с 23 сентября 2022 по 25 февраля 2023 года из-за травмы икры. — Прим. «Чемпионата»).
Если мы хотим бороться за чемпионский титул, а также снова добиться успеха в Лиге чемпионов, нам нужно усиливать состав в летнее трансферное окно. Нам нужны исключительно качественные футболисты, способные поднять уровень команды. Я не беспокоюсь о возрасте потенциальных новичков», – приводит слова Пиоли La Gazetta dello Sport.
«Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 37 матчах. Подопечные Стефано Пиоли опережают «Аталанту», идущую пятой, на шесть очков за тур до конца чемпионата. Таким образом, «россонери» обеспечили себе место в Лиге чемпионов — 2023/2024.
В текущем розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира «Милану» удалось добраться до полуфинала, в котором команда уступила своему извечному сопернику — «Интеру» (0:3 по сумме двух матчей).
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