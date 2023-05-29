Гризманн выдал лучший сезон в карьере с точки зрения результативности

Полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн провёл лучший сезон с точки зрения индивидуальных показателей. Результативная передача на Науэля Молина, когда тот забивал победный гол в матче 37-го тура испанской Ла Лиги с «Реал Сосьедад» (2:1), стала 14-й для француза с начала сезона. Также на его счету 15 голов за «матрасников» в чемпионате Испании. Таким образом Гризманн набрал 29 очков по системе «гол+пас», и это личный рекорд футболиста.

В сезоне-2015/2016 Гризманн набрал за сезон 27 очков, забив 22 гола и отдав шесть передач, а спустя два года ещё немного улучшим достижение – 28 результативных действий (19 голов и 9 ассистов).

У Гризманна есть ещё одна игра, чтобы повысить планку рекорда – 4 июня в 38-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом». «Матрасники» ещё сохраняют шанс обойти «Реал», от которого отстают на одно очко, и финишировать на втором месте.