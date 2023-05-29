Тикнизян праздновал с Дзюбой, болельщики шутили про тёщу. Фото с матча «Динамо» — «Локо»

28 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

Таким образом, «Локомотив» забил в 14 подряд матчах в РПЛ. Это лучшая серия железнодорожников за последние десять лет (с сентября 2013 года). Тогда футболисты «Локо» забивали в 15 матчах подряд.

Также стоит отметить, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба совершил 13 результативных действий в 10 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Российский форвард отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна под занавес первого тайма. Для Дзюбы этот голевой пас стал пятым в 10 матчах Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.