Тен Хаг: выиграть 27 домашних матчей за сезон — это большое достижение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хан подвёл итоги матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1) и прокомментировал серию «красных дьяволов» из 27 побед на домашней арене с учётом всех соревнований.
«Думаю, мы заслуженно набрали три очка. Мы создали много моментов, и я рад победе и третьей строчке в таблице. Выиграть 27 домашних матчей за сезон (во всех турнирах. — Прим. «Чемпионата») – это большое достижение.
Незабитый пенальти стал поворотным моментом в матче с «Фулхэмом». После этого мы действовали более организованно что с мячом, что без него. Начало сезона было тяжёлым. Но мы выросли на командном и индивидуальном уровне.
Конкурентов в борьбе за место в топ-4 достаточно много, и команда заслуживает комплиментов за то, что мы его заняли», — приводит слова тен Хага BBC.
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