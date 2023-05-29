«Астон Вилла» дебютирует в Лиге конференций, Унаи Эмери возглавил клуб на 14 месте

«Астон Вилла» дебютирует в Лиге конференций в следующем сезоне.
Команда Унаи Эмери заняла седьмое место в АПЛ, обыграв «Брайтон» (2:1) в заключительном туре. На момент назначения Унаи Эмери главным тренером (в октябре 2022 года) команда шла 14-й в турнирной таблице АПЛ. Занятое седьмое место – лучший результат «Астон Виллы» с сезона-2009/2010, в котором клуб окончил чемпионат на шестой строчке.
За «Астон Виллу» в матче с «Брайтоном» забивали Дуглас Луис и Олли Уоткинс. Подопечные Унаи Эмери финишировали с 61 набранным баллом.
От АПЛ в следующем сезоне еврокубков сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые попали в Лигу чемпионов, «Ливерпуль» и «Брайтон», которые вышли в Лигу Европы, и «Астон Вилла», которая сыграет в Лиге конференций.
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