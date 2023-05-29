Сборная Франции обыграла Гондурас, но вылетела с молодёжного чемпионата мира

Сборная Франции обыграла национальную команду Гондураса в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ла-Плате и завершилась победой французов со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Алан Виржиньюс и ещё один гол в свой актив записал Феликс Нзуанго. Отметим сборная Франции играла в меньшинстве с 13-й минуты.
Единственный гол за сборную Гондураса забил Один Пенья.
Несмотря на победу сборная Франции не смогла выйти в раунд плей-офф, заняв третье место в группе. Сборная Гондураса в свою очередь, также покинула турнира. Из группы F в 1/8 вышли Гамбия и Южная Корея.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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