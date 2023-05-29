«Арсенал» повторил клубный рекорд 2002 года по победам в АПЛ

«Арсенал» повторил клубный рекорд по победам в чемпионате Англии.

Подопечные Микеля Артеты в заключительном матче сезона одержали победу над «Вулверхэмптоном». Эта победа стала 26-й для лондонского клуба в текущем розыгрыше АПЛ.

Таким образом, «Арсенал» повторил клубный рекорд для 38-матчевого сезона АПЛ. С таким количеством побед удавалось завершить чемпионат лишь в 2002-м и 2004-м. Примечательно, что тогда лондонская команда выигрывала титул, в отличие от нынешнего сезона.

Напомним, в матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» встречался с «Вулверхэмптоном». Команда Микеля Артеты одержала уверенную победу со счётом 5:0. Дубль оформил Гранит Джака.

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