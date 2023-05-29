Стали известны подробности несчастного случая с голкипером «ПСЖ» Серхио Рико

Представители голкипера «ПСЖ» Серхио Рико раскрыли подробности несчастного случая с игроком во время отдыха в Испании.
«Серхио Рико отправился из Страсбурга в Малагу, а оттуда в Эль Росио с разрешения клуба после того, как «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.Проведя чуть более полутора часов со своей семьей и друзьями, с ним произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь», — приводит слова представителей голкипера Footmercato.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.
Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
- 29 мая 2023
-
03:42
-
03:20
-
03:15
-
03:09
-
02:59
-
02:58
-
02:50
-
02:39
-
02:33
-
02:20
-
02:04
-
01:54
-
01:44
-
01:41
-
01:15
-
00:54
-
00:50
-
00:42
-
00:27
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:06
-
00:05
-
00:03
-
00:03
-
00:03
- 28 мая 2023
-
23:57
-
23:53
-
23:51
-
23:49
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:30