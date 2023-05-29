Стали известны подробности несчастного случая с голкипером «ПСЖ» Серхио Рико

Представители голкипера «ПСЖ» Серхио Рико раскрыли подробности несчастного случая с игроком во время отдыха в Испании.

«Серхио Рико отправился из Страсбурга в Малагу, а оттуда в Эль Росио с разрешения клуба после того, как «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.Проведя чуть более полутора часов со своей семьей и друзьями, с ним произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь», — приводит слова представителей голкипера Footmercato.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. Контрактное соглашение вратаря с клубом рассчитано до 2024 года.

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