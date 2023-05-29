Аллегри: сезон «Ювентуса» был завершён в Севилье, у нас там иссякла ментальная энергия

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итог матча с «Миланом» (0:1).
«Поблагодарил парней после матча. Это был невероятный сезон, мы должны с честью его завершить в Удине. Никому не пожелаю провести такой год, когда очки то забирают, то возвращают, то снова забирают.
Сегодня мы сыграли так, как могли. Сезон аномальный, это всем очевидно. Люди говорят о нашем провале, но мы всё равно набрали 69 очков, несмотря на все происходящее. Мы должны этим гордиться и быть благодарны игрокам. Если бы не события за пределами поля, мы бы попали в Лигу чемпионов.
Жаль об этом говорить, но наш сезон был завершён в Севилье. В этот момент у нас иссякла ментальная энергия.
После игры с «Удинезе» нам нужно спокойно все проанализировать. У нас есть отличный фундамент, нельзя всё вычеркивать. Это была бы главная ошибка – избавиться от этого фундамента, пытаясь построить будущее «Ювентуса», – приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на эфир DAZN.
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