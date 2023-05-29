Аллегри: кто-то попал в ЛЧ лишь потому, что у «Юве» забрали 10 очков. Все с этим согласны?

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился причиной возвращения в туринский клуб.

«Я надеюсь главным образом на то, что до 20 августа нам объяснят, на сколько очков мы оштрафованы, а не будут отнимать их и возвращать.

Когда я вернулся в «Ювентус», я знал, что побеждать будет тяжело, я не такой глупец, чтобы считать иначе. Если бы я хотел побеждать, я бы пошёл в другое место. Я вернулся потому, что эта семья и клуб во мне нуждались.

Есть команды, которые шесть лет не попадают в топ-4. На поле мы завоевали третье место, мы играли в полуфинале Лиги Европы и Кубка Италии. Футбол даёт, футбол забирает, прямо как жизнь. Мы станем только сильнее. Но некоторые команды попали в ЛЧ лишь потому, что у нас забрали 10 очков. Все с этим согласны?

И давайте не путать амбиции со способностями. «Ювентус» всегда должен стремиться побеждать, но есть и другие клубы. У нас было девять отличных лет, последние три сезона мы не выигрываем», – приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на эфир DAZN.